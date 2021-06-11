Непогода не утихает: улицы Полтавы превратились в реки

Дожди заливают различные регионы Украины.

Дожди заливают обильно Украину: накануне улицы превратились в реки в Полтаве.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 11 июня.

Город затопило после мощного ливня. Непогода бушевала только пол часа, но за это время налило столько, что вода затекала в салоны машин. Некоторым водителям понадобилась помощь спасателей.

В Полтавской области в селе Кобеляки под порывами ветра не устояло старое дерево. Оно упало и пробило крышу жилого дома. Его жители чудом не пострадали.

В плену непогоды оказался и запад Украины: градом засыпало Коломыю. Очевидцы выложили в Сеть видео, на котором обильный слой льдинок покрывает цетрального площадь города. Грозовые дожди синоптики прогнозируют по всей стране в ближайшие три дня.

Погода в Украине: в Полтаве из-за дождя улицы превратились в реки

Как сообщалось, в Мариуполе ливень парализовала движение транспорта и оставила без света часть города. Местные жители выложили в соцсети видео, как по дорогам несутся бурные потоки, а вода заливает пидиьзд многоэтажки.

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