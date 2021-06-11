Негода не вщухає: вулиці Полтави перетворилися на річки

Дощі заливають різні регіони України.
Дощі заливають рясно Україну: напередодні вулиці перетворилися на річки у Полтаві.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 11 червня.
Місто затопило після потужної зливи. Негода вирувала лише пів години, але за цей час налило стільки, що вода затікала у салони машин. Деяким водіям знадобилася допомога рятувальників.
У Полтавській області в селі Кобеляки під поривами вітру не встояло старе дерево. Воно впало і пробило дах житлового будинку. Його мешканці дивом не постраждали.
У полоні негоди опинився і захід України: градом засипало Коломию. Очевидці виклали в Мережу відео, на якому рясний шар крижинок вкриває цетральну площу міста. Грозові дощі синоптики прогнозують у всій країні у найближчі три дні.
Як повідомлялося, у Маріуполі злива паралізовала рух транспорту і залишила без світла частину міста. Місцеві мешканці виклали в соцмережі відео, як дорогами несуться бурхливі потоки, а вода заливає підї'зд багатоповерхівки.