Негода не вщухає: вулиці Полтави перетворилися на річки

Дощі заливають різні регіони України.

Дощі заливають рясно Україну: напередодні вулиці перетворилися на річки у Полтаві.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 11 червня.

Місто затопило після потужної зливи. Негода вирувала лише пів години, але за цей час налило стільки, що вода затікала у салони машин. Деяким водіям знадобилася допомога рятувальників.

У Полтавській області в селі Кобеляки під поривами вітру не встояло старе дерево. Воно впало і пробило дах житлового будинку. Його мешканці дивом не постраждали.

У полоні негоди опинився і захід України: градом засипало Коломию. Очевидці виклали в Мережу відео, на якому рясний шар крижинок вкриває цетральну площу міста. Грозові дощі синоптики прогнозують у всій країні у найближчі три дні.

Погода в Україні: у Полтаві через дощ вулиці перетворилися на річки

Як повідомлялося, у Маріуполі злива паралізовала рух транспорту і залишила без світла частину міста. Місцеві мешканці виклали в соцмережі відео, як дорогами несуться бурхливі потоки, а вода заливає підї'зд багатоповерхівки.

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