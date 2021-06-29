Курс валют на 30 червня: скільки коштують долар і євро

Вартість долара становить 27,2 гривні, а євро – 32,3 гривні.
У середу, 30 червня, долар і євро подешевшають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.
Офіційні курси валют Нацбанку на 30 червня:
- Долар США – 27,17 грн (мінус 22 коп.).
- Євро – 32,30 грн (мінус 44 коп.).
Курси валют у банках та обмінниках 29 червня:
- Долар США – 27,15/27,40 грн.
- Євро – 32,30/32,75 грн.
Антирекорди гривні:
- Долар США – 30,01 грн (26 лютого 2015 року).
- Євро – 35,66 грн ( 26 січня 2018 року).
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