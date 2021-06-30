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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 30 червня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 30 червня

Associated Press

За останню добу кількість захворілих зросла на менше ніж тисячу.

В Україні станом на ранок 30 червня зафіксовано 633 нових випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 40 людей, ще 2 294 одужали. Було проведено 45 794 тестів.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Коронавірус в областях

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

м. Київ

213788

225

5191

1

204623

202

Вінницька

71086

8

1690

0

69178

15

Волинська

62147

15

1196

0

60569

24

Дніпропетровська

135574

11

4429

1

129912

77

Донецька

90618

48

2351

3

87812

100

Житомирська

88417

8

1786

1

86319

65

Закарпатська

62092

9

1603

0

60263

20

Запорізька

104584

16

2439

3

101704

112

Івано-Франківська

86659

5

2098

1

84459

39

Київська

127328

26

2744

2

123719

107

Кіровоградська

20615

1

841

2

19291

85

Луганська

26592

32

943

2

25375

28

Львівська

137425

30

3650

0

132606

62

Миколаївська

69948

4

1846

0

67661

90

Одеська

140584

27

2975

0

136706

620

Полтавська

77843

26

1858

3

75665

51

Рівненська

79489

18

1205

0

78050

66

Сумська

77878

21

1319

1

76150

97

Тернопільська

70024

1

1199

0

68541

25

Харківська

148534

34

3526

4

144072

108

Херсонська

35750

12

1142

9

34179

23

Хмельницька

88896

9

1862

3

86382

86

Черкаська

81749

30

1309

2

79877

106

Чернівецька

79943

3

1792

0

77778

37

Чернігівська

57533

14

1346

2

55777

49

Ситуація за весь час пандемії

  • Захворіло – 2 235 096 осіб
  • Одужало –  2 166 668.
  • Летальних випадків –  52 340.

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