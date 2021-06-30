Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 30 червня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 30 червня

За останню добу кількість захворілих зросла на менше ніж тисячу.

В Україні станом на ранок 30 червня зафіксовано 633 нових випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 40 людей, ще 2 294 одужали. Було проведено 45 794 тестів.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Коронавірус в областях

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали всього за добу всього за добу всього за добу м. Київ 213788 225 5191 1 204623 202 Вінницька 71086 8 1690 0 69178 15 Волинська 62147 15 1196 0 60569 24 Дніпропетровська 135574 11 4429 1 129912 77 Донецька 90618 48 2351 3 87812 100 Житомирська 88417 8 1786 1 86319 65 Закарпатська 62092 9 1603 0 60263 20 Запорізька 104584 16 2439 3 101704 112 Івано-Франківська 86659 5 2098 1 84459 39 Київська 127328 26 2744 2 123719 107 Кіровоградська 20615 1 841 2 19291 85 Луганська 26592 32 943 2 25375 28 Львівська 137425 30 3650 0 132606 62 Миколаївська 69948 4 1846 0 67661 90 Одеська 140584 27 2975 0 136706 620 Полтавська 77843 26 1858 3 75665 51 Рівненська 79489 18 1205 0 78050 66 Сумська 77878 21 1319 1 76150 97 Тернопільська 70024 1 1199 0 68541 25 Харківська 148534 34 3526 4 144072 108 Херсонська 35750 12 1142 9 34179 23 Хмельницька 88896 9 1862 3 86382 86 Черкаська 81749 30 1309 2 79877 106 Чернівецька 79943 3 1792 0 77778 37 Чернігівська 57533 14 1346 2 55777 49

Ситуація за весь час пандемії

Захворіло – 2 235 096 осіб

Одужало – 2 166 668.

Летальних випадків – 52 340.

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