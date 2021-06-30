Аномальна спека у Канаді: 25 людей померли з "невідомих причин"

Ртутний стовпчик не спускається нижче 40 градусів за Цельсієм.
У Канаді зафіксували найвищу температуру в історії. Температура в Літтоні, Британська Колумбія, досягла + 46,6 градусів. Померли 25 людей з "невідомих причин".
Про це повідомляє ВВС.
Мешканка села Літтон розповіла, що вийти на вулицю було майже неможливо.
"Ми намагаємося якомога більше залишатися в приміщенні. Ми звикли до спеки, але 30 градусів значно відрізняється від 47", - сказала вона.
У сусідньому місті Бернаби поліція повідомила, що зафіксували 25 випадків раптової смерті. Серед них - люди похилого віку.
Нагадаємо, рекордні показники на термометрах - у всій північно-західній Америці та Канаді. Національна метерологічна служба США попередила: найближчий тиждень обновить абсолютні рекорди температур.
Енергетичні компанії сподіваються - незважаючи на помітне збільшення напруги через усі охолоджувальні прилади - витримати. Інакше це ризикує обернутися справжньою катастрофою.