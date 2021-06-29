У Канаді зафіксовано новий температурний рекорд: майже 48 градусів Цельсія

Через небезпечну спеку в містах відкривають охолоджувальні центри.

На південному заході Канади жителі країни потерпають від небувалої спеки. Як повідомляє видання iDnes, у понеділок, 28 червня, метеорологи зафіксували новий температурний рекорд - 47,9 градусів Цельсія.

До цьогорічної хвилі спеки канадський рекорд найвищої температури повітря становив 45 градусів - до такої позначки стовпчики термометра піднімалися у 1937 році. Однак, уже під час минулих вихідних цей рекорд було побито, коли повітря на південному заході Канади прогрілося до 46,1.

Учорашній день приніс новий рекорд - в селі Літтон, на північний схід від Ванкувера, було зафіксовано температуру 47,9 градуса.

На охоплених спекою територіях провінцій Британської Колумбії та Альберти, а також частини Саскачевану та Юкону довелося закрити школи та центри, де проводилася вакцинація від коронавірусу. Портативні кондиціонери та вентилятори у місцевих магазинах розпродано, а в містах відкривають охолоджувальні центри для громадян.

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Канадські урядовці попередили, що тривала та небезпечна хвиля спеки триватиме упродовж усього тижня.

За словами кліматолога Ніка Бонда з Вашингтонського університету, зміна клімату відіграє певну роль у цій ситуації, але лише другорядну. Перш за все, за його словами, це рідкісне метеорологічне явище, яке має більш інтенсивні наслідки через кліматичні зміни.

Нагадаємо, що погода в Україні на екваторі літа 2021 року буде різною - і спекотною, і одночасно багатою на опади. Такий прогноз зробив народний синоптик Леонід Горбань,

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