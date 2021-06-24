Україна знемагає від спеки: синоптики фіксують температурні рекорди

У деяких регіонах повітря прогрілося до +35 градусів.

В четвер, 24 червня, над усією територією України панував антициклон, який викликав неймовірну спеку, в багатьох містах синоптики фіксували температурні рекорди. Про те, як українці в різних регіонах переживають аномально високу навіть для літа температуру повітря та коли стане прохолодніше йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Суми

Вдень в обласному центрі було справжнє пекло, стовпчик термометра піднявся до +36. У деяких районах повітря прогрілося навіть до +40 градусів.

Мешканці Сум шукають порятунок від спеки біля фонтанів, але цього року один з них закрили на реконструкцію. Трохи допомагають полегшити життя мешканців міста охолоджувальні рамки, та їх теж встановлено надто мало - тільки чотири.

За словами метеорологів, такої спеки у Сумах не було щонайменше 75 років.

“Сьогодні, можна сказати, температурний рекорд — було зафіксовано температуру +35 градусів. Раніше максимальну температуру фіксували в 1946 році, тоді вона становила 34 градуси”, - зауважила синоптик сумського відділення Укргідрометцентру Ольга Шевцова.

Завтра, 25 червня, на Сумщині буде трохи прохолодніше - “лише” +34, але вже в неділю мають повернутися звичні для сумського літа + 25 із дощиком і грозами.

Рівне

На Рівненщині також було побито історичний максимум за останні 75 років. Синоптики повідомили про рекордні +35 градусів, хоча термометри у деяких районах області показували навіть +38...+ 39 градусів.

Від спеки рятувалися, хто як міг — дехто обливався водою, а хтось, намагався скупатися в місцевому озері попри те, що тут не рекомендують це робити через невідповідні показники якості води. У лісах, де можна знайти затінок, оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки і заборонили їх відвідувати.

За словами речника управління ДСНС у Рівненській області Дмитра Мельника, щоб не допустити пожеж в екосистемах, рятувальники цілодобово моніторять ситуацію, зокрема, за допомогою квадрокоптерів.

“Тимчасова заборона на відвідування, в’їзд і перебування в лісах населення області діятиме доки зберігатиметься така висока температура. Лісові дороги будуть перекриті”, - повідомила речниця управління лісового і мисливського господарства Рівненщини Світлана Горошко.

Прохолодніше, за словами синоптиків, стане уже у найближчі вихідні, коли в Рівненській області очікують дощі.

Київ

Столиця теж б’є температурні рекорди. Сьогодні у Києві зафіксували +34 градуси і це найвищий показник за останні 70 років. Спека була такою, що люди непритомніли.

Така ситуація, зокрема, виникла в одному із київських трамваїв, де під час руху зомлів водій. Очевидці цього випадку розповідають, що температура в кабіні була +47 градусів. Допомогу зомлілому надала колега із зустрічного вагона, відпоївши його водою.

Загалом у громадському транспорті середня температура повітря складала +35 градусів. У таких умовах пересуватися можна було лише на невеликих дистанціях.

Як пояснила синоптик Укргідрометцентру Олександра Хала, винуватцем теперішньої спеки став антициклон, центр якого розташований приблизно над Москвою, а поширюється він на територію України, країн Балтії та Білорусь.

“Ми бачимо, що загалом така дуже спекотна погода спостерігається у всій східній та південно-східній Європі”, - зауважила вона і додала, що вже найближчими вихідними спека має піти на спад. “Відбуватиметься це поступово - із заходу на схід. В середньому щодня ставатиме на 2-5 градусів прохолодніше”, - запевнила Олександра Хала.

Нагадаємо, що в Україні через спеку різко зросло споживання електроенергії. Українці почали масово вмикати кондиціонери.

Новини України: як живе Україна в неймовірну спеку і коли їй настане край

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