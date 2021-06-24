Тіна Кароль показала свій цифровий лот – відбиток пальця

Сьогодні починаються торги за лот співачки на NFT аукціоні.
Українська співачка Тіна Кароль, яка представила унікальний NFT лот цифрового мистецтва в рамках свого проєкту "Молода кров", виставила на аукціон відбиток свого пальця.
Фотографію лота опублікували на сайті аукціону, в момент відкриття торгів. Стартова ціна за лот 3000 доларів (10 BNB). Далі кожен зможе піднімати ставку на 5 відсотків від початкової вартості. Торги триватимуть три тижні.
Отримані кошти будуть передані для розвитку музичного проєкту Тіни Кароль "Молода кров". "Молода кров" - майбутній українськомовний альбом Тіни Кароль, вихід якого приурочений до Дня Незалежності України.
Місія проєкту відкрити для широкої аудиторії нові імена, поповнити каталог української музики сучасними піснями і звернути увагу слухачів на українську попкультуру.
Зауважимо, що раніше Тіна Кароль вже створювала успішні музичні проєкти для популяризації української культури. Пісня "Україна - це ти" була виконана співачкою в колаборації з учасниками проєкту "Голос.Діти". Пісня включена до шкільної програми, а також опублікована в Христоматії з української мови для других класів шкіл.
Нагадаємо, раніше Тіна Кароль відповіла, чому не виступає в Росії. Також співачка зізналася, що не стежить за творчістю російських артистів.