Тина Кароль показала свой цифровой лот — отпечаток пальца

Сегодня начинаются торги за лот певицы на NFT аукционе.

Украинская певица Тина Кароль, которая представила уникальный NFT лот цифрового искусства в рамках своего проекта "Молодая кровь", выставила на аукцион отпечаток своего пальца.

Фотографию лота опубликовали на сайте аукциона, в момент открытия торгов. Стартовая цена за лот 3000 долларов (10 BNB). Далее каждый сможет поднимать ставку на 5 процентов от первоначальной стоимости. Торги продлятся три недели.

binance.com

Полученные средства будут переданы для развития музыкального проекта Тины Кароль "Молода кров". "Молода кров" - будущий украиноязычный альбом Тины Кароль, выход которого приурочен ко Дню Независимости Украины.

Миссия проекта открыть для широкой аудитории новые имена, пополнить каталог украинской музыки современными песнями и обратить внимание слушателей на украинскую поп-культуру.

Также читайте Тина Кароль стала на сидение мотоцикла, несущегося на скорости

Отметим, что ранее Тина Кароль уже создавала успешные музыкальное проекты для популяризации украинской культуры. Песня "Україна - це ти" была исполнена певицей в коллаборации с участниками проекта "Голос. Діти". Песня включена в школьную программу, а также опубликована в Христоматии по украинскому языку для вторых классов школ.

Напомним, ранее Тина Кароль ответила, почему не выступает в России. Также певица призналась, что не следит за творчеством российских артистов.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку