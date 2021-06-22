Тина Кароль ответила, почему не выступает в России

Также певица призналась, что не следит за творчеством российских артистов.

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая прилетела в Казахстан, высказалась о гастролях в стране-агрессоре России.

Так, звезда дала интервью местному музыкальному каналу MUZZONE TV, где заявила которые не следит за творчеством российских артистов и не собирается выступать в этой стране. Кароль отметила, что знает свою самоидентификацию.

"Я певица из Украины, приехала в Казахстан. Мы не ездим в Россию, хотя у меня много там поклонников. Вы ждете нас, и мы ждем вас, потому что мы знаем свою самоидентификацию. Такой промотур объяснит всем нам, и вашим артистам Казахстана, что мы ждем их в Украине. Нам не нужны посредники, мы умеем коммуницировать друг с другом. Давайте объединяться", — призвала артистка.

Также читайте Тина Кароль стала на сидение мотоцикла, несущегося на скорости

Также, в ответ на вопрос, кого из казахских певцов Кароль знает, она ответила, что большинство из них живут в Москве. Тина добавила, что ей хотелось бы, чтобы они оставались в родной стране и нашли свое призвание именно в Казахстане, а не России.

"У вас очень сильная вокальная школа, грамотные музыканты. Хотелось бы, чтобы они оставались в своей стране и творили для нее", — отметила исполнительница.

Напомним, Тина Кароль в Louis Vuitton застукали на рынке в Казахстане. Певица прилетела для рекламы своего альбома "Красиво".

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку