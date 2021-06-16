Тина Кароль в Louis Vuitton застали на рынке в Казахстане

Певица прилетела в Казахстан для рекламы своего альбома "Красиво".

Украинская певица Тина Кароль, которая недавно выставила на аукцион отпечаток своего пальца, прилетела в Казахстан.

Там исполнительница представила свой альбом "Красиво", который лидирует в чартах стримин-сервисов в этой стране. Певица проведет в Казахстане неделю, в течение которой даст ряд теле- и радио интервью.

В первый день Тина Кароль пришла на ток-шоу "News Zone с Назымой Гадильбек" музыкального канала MUZZONE и рассказала о первых впечатлениях от Алматы.

instagram.com/_fantina

instagram.com/_fantina

Помимо участия в промо-мероприятиях в поддержку альбома, Тина собирается посетить культурные точки Алматы. В частности, певица собирается проехаться по канатной дороге и встретить рассвет в горах.

После съемок певица заехала на главный рынок города за местными продуктами. Тина приобрела алтайский мед и фрукты. Видео с рынка Кароль опубликовала в своем Instagram.

instagram.com/_fantina

instagram.com/_fantina

instagram.com/_fantina

Во второй день в Алматы, Кароль побывала в прямом эфире утреннего шоу на центральном канале AlmatyTV. Певица исполнила песню "Скандал", а также дала часовое интервью, во время которого рассказала, что готовится к съемкам нового клипа на песню "Красиво".

Для первых двух дней в Казахстане певица выбрала наряд из летней коллекции Louis Vuitton.

Напомним, на днях Тина Кароль с печальным лицом показала странные движения руками под песню "Все во мне". Артистка поделилась новым видео, которым озадачила фанов.

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