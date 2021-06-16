Тіну Кароль у Louis Vuitton заскочили на базарі у Казахстані

Співачка прилетіла до Казахстану для реклами свого альбому "Красиво".

Українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно виставила на аукціон відбиток свого пальця, прилетіла до Казахстану.

Там виконавиця представила свій альбом "Красиво", який лідирує в чартах стримінг-сервісів в цій країні. Співачка проведе в Казахстані тиждень, протягом якого дасть низку теле- і радіоінтерв'ю.

У перший день Тіна Кароль прийшла на ток-шоу "News Zone з Назим Гадільбек" музичного каналу MUZZONE і розповіла про перші враження від Алмати.

instagram.com/_fantina

instagram.com/_fantina

Крім участі в промозаходах на підтримку альбому, Тіна збирається відвідати культурні точки Алмати. Зокрема, співачка збирається проїхатися канатною дорогою і зустріти світанок в горах.

Після знімань співачка заїхала на головний базар міста по місцеві продукти. Тіна придбала алтайський мед і фрукти. Відео з базару Кароль опублікувала в своєму Instagram.

instagram.com/_fantina

instagram.com/_fantina

instagram.com/_fantina

У другий день в Алматі, Кароль побувала в прямому ефірі ранкового шоу на центральному каналі AlmatyTV. Співачка виконала пісню "Скандал", а також дала годинне інтерв'ю, під час якого розповіла, що готується до знімань нового кліпу на пісню "Красиво".

Для перших двох днів в Казахстані співачка вибрала вбрання з літньої колекції Louis Vuitton.

Нагадаємо, днями Тіна Кароль із сумним обличчям показала дивні рухи руками під пісню "Все во мне". Артистка поділилася новим відео, яким спантеличила фанів.

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