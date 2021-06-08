Тіна Кароль виставляє на аукціон відбиток свого пальця

Отримані кошти будуть передані для розвитку музичного проєкту артистки.

Українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно вперше провела екскурсію своїм заміським будинком, представила унікальний NFT лот цифрового мистецтва в рамках свого проєкту "Молода кров".

Так, виконавиця вирішила виставити на аукціон свій цифровий автограф – відбиток власного пальця. Як зізналася виконавиця, робить вона це задля розвитку свого музичного проєкту "Молода кров".

Йдеться про майбутній українськомовний альбом Кароль. До нього увійдуть дуети Тіни з молодими виконавцями, зірками, чия популярність неухильно зростає, і зовсім новими артистами.

instagram.com/tina_karol

"Місія проєкту "Молода кров" відкрити для широкої аудиторії нові імена, поповнити каталог української музики і звернути увагу слухачів на українську молоду поп-культуру. Це проєкт возз'єднання і єдності, тому його вихід приурочений до 30 річниці Незалежності України", - розповіла Тіна Кароль.

instagram.com/tina_karol

Зазначимо, що раніше Тіна Кароль вже створювала успішні музичні проєкти для популяризації української культури. Пісня "Україна - це ти" включена до шкільної програми, а також опублікована в Хрестоматії з української мови для других класів шкіл.

Аукціон з NFT лотом Кароль відбудеться наприкінці червня. У ньому візьмуть участь користувачі, зареєстровані на сайті Binance - найбільшої в світі платформі для торгівлі цифровими активами.

Нагадаємо, що Тіна Кароль стала хедлайнером перших двох днів фестивалю Atlas Weekend. Примітно, що це вперше, коли Кароль виступить у заході з таким форматом.

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