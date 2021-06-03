Тіна Кароль вперше провела екскурсію своїм заміським будинком

Також виконавиця відповіла на цікаві запитання прихильників.

Українська співачка Тіна Кароль, яка стала хедлайнеркою фестивалю Atlas Weekend провела екскурсію своїм заміським будинком і відповіла на 42 запитання прихильників.

Тіна розповіла, що навчилася готувати і віддає перевагу незвичайній страві – соленим ягодам. Також співачка розповіла, чому збирається жити восени в наметах. Окрім того виконавиця поділилася, кому залишає послання на дошці у своєму будинку і з ким вона зараз живе.

Зазначимо, що ролик "42 запитання Тіні Кароль" вийшов раніше на її стримінговому сервісі Tina Karol Patreon (вартість щомісячної підписки 3 долари). В рамках промокампанії свого стримінга співачка опублікувала його повністю на своєму YouTube.

Наразі артистка зайнята активною підготовкою до виступу на фестивалі Atlas Weekend. Тіна Кароль виступить зі своїм шоу 5 і 6 липня.

Спеціально для фестивалю співачка готує ciber show. На одній сцені з Тіною Кароль виступить барабанщик Джастіна Бібера Devon Taylor, який спеціально заради цього прилетить на фестиваль.

Нагадаємо, не так давно Тіна Кароль представила колаборацію разом із брендом постільної білизни і стала обличчям рекламної кампанії. Артистка позувала без макіяжу та з задертою ногою.

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