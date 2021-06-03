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Тіна Кароль вперше провела екскурсію своїм заміським будинком

Тіна Кароль вперше провела екскурсію своїм заміським будинком

Тіна Кароль вперше провела екскурсію своїм заміським будинком

Також виконавиця відповіла на цікаві запитання прихильників.

Українська співачка Тіна Кароль, яка стала хедлайнеркою фестивалю Atlas Weekend провела екскурсію своїм заміським будинком і відповіла на 42 запитання прихильників.

Тіна розповіла, що навчилася готувати і віддає перевагу незвичайній страві – соленим ягодам. Також співачка розповіла, чому збирається жити восени в наметах. Окрім того виконавиця поділилася, кому залишає послання на дошці у своєму будинку і з ким вона зараз живе.

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Зазначимо, що ролик "42 запитання Тіні Кароль" вийшов раніше на її стримінговому сервісі Tina Karol Patreon (вартість щомісячної підписки 3 долари). В рамках промокампанії свого стримінга співачка опублікувала його повністю на своєму YouTube.

Наразі артистка зайнята активною підготовкою до виступу на фестивалі Atlas Weekend. Тіна Кароль виступить зі своїм шоу 5 і 6 липня.

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Спеціально для фестивалю співачка готує ciber show. На одній сцені з Тіною Кароль виступить барабанщик Джастіна Бібера Devon Taylor, який спеціально заради цього прилетить на фестиваль.

Нагадаємо, не так давно Тіна Кароль представила колаборацію разом із брендом постільної білизни і стала обличчям рекламної кампанії. Артистка позувала без макіяжу та з задертою ногою.