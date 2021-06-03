Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Тина Кароль впервые провела экскурсию по своему загородному дому

Тина Кароль впервые провела экскурсию по своему загородному дому

Тина Кароль впервые провела экскурсию по своему загородному дому

Также исполнительница ответила на интересующие вопросы поклонников.

Украинская певица Тина Кароль, которая стала хедлайнером фестиваля Atlas Weekend провела экскурсию по своему загородному дому и ответила на 42 вопроса поклонников.

Тина рассказала, что научилась готовить и отдает предпочтение необычному блюду — соленым ягодам. Также певица рассказала, почему собирается жить осенью в палатках. Кроме того исполнительница поделилась, кому оставляет послание на доске в своем доме и с кем она сейчас живет.

©
©
©

Отметим, что ролик "42 вопроса Тине Кароль" вышел раньше на ее стриминговом сервисе Tina Karol Patreon (стоимость ежемесячной подписки 3 доллара). В рамках промокампании своего стриминга певица опубликовала его полностью на своем YouTube.

Сейчас артистка занята активной подготовкой к выступлению на фестивале Atlas Weekend. Тина Кароль выступит со своим шоу 5 и 6 июля.

©

Специально для фестиваля певица готовит ciber show. На одной сцене с Тиной Кароль выступит барабанщик Джастина Бибера Devon Taylor, который специально ради этого прилетит на фестиваль.

Напомним, не так давно Тина Кароль представила коллаборацию вместе с брендом постельного белья и стала лицом рекламной кампании. Артистка позировала без макияжа и с задранной ногой.