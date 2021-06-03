В Днепре из окна больницы выбросилась пациентка с онкологией и коронавирусом

Тело женщины обнаружили под окном медучреждения рано утром.

В Днепре в 6 больнице пациентка, больная онко и коронавирусом покончила с собой. Женщина выбросилась из окна.

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Об этом сообщает "Днепр оперативный".

Сегодня, 3 июня, в Днепре под окнами здания 6 горбольницы обнаружили тело 51-летней женщины. Она находилась в медучреждении на лечении с коронавирусом.

Последний раз живой женщину видели вчера около 22:00. В 5 утра медсестра делала обход палат для проверки состояния пациентов, но женщину в постели не обнаружила. Она начала искать пациентку в отделении, но не нашла. Вернувшись в палату, она выглянула в окно и увидела пациентку без признаков жизни на крыше между 2 и 3 этажом.

О том, что произошло, медики сразу же сообщили сыну погибшей. Известно, что у женщины был рак. Предсмертную записку она не оставляла.

На месте работали патрульные и следственно-оперативная группа.

Напомним, что в Харькове в Чернобыльской больнице 69-летний пациент выпал из окна и разбился насмерть.

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