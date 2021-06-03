У Дніпрі з вікна лікарні викинулася пацієнтка з коронавірусом

Тіло жінки виявили під вікном медзакладу рано вранці.

У Дніпрі в 6 лікарні пацієнтка, хвора на коронавірус, вкоротила собі віку. Жінка викинулася з вікна.

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Про це повідомляє "Дніпро оперативний".

Сьогодні, 3-го червня, в Дніпрі під вікнами будівлі 6 міськлікарні виявили тіло 51-річної жінки. Вона перебувала у медзакладі на лікуванні з коронавірусом.

Востаннє живою жінку бачили вчора близько 22:00. О 5 ранку медсестра робила обхід палат для перевірки стану пацієнтів, але жінку в ліжку не виявила. Вона почала шукати пацієнтку у відділенні, але не знайшла. Повернувшись до палати, вона виглянула у вікно і побачила пацієнтку без ознак життя на даху між 2 і 3 поверхом.

Про те, що сталося, медики одразу ж повідомили сину загиблої. Відомо, що у жінки також було діагностовано онкологічне захворювання. Передсмертну записку вона не залишала.

На місці працювали патрульні і слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, що у Харкові у Чорнобильській лікарні 69-річний пацієнт випав з вікна і розбився насмерть.

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