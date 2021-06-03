Расправилась с американкой: Свитолина пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос

Шестая ракетка мира обыграла соперницу в двух сетах.

Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в третий круг Roland Garros, обыграв 20-летнюю американку Энн Ли (75-й номер мирового рейтинга).

Поединок длился 1 час 15 минут и завершился в двух сетах. В первой партии украинка разгромила соперницу, не отдав ей ни одного гейма - 6:0. Во втором сете Ли удалось навязать борьбу 6-й ракетке мира, но Элина смогла отыграться с 0:3 и выиграть партию и матч - 6:4.

В 1/16 финала Свитолина будет противостоять сильнейшей в паре между россиянкой Екатериной Александровой (34-й номер мирового рейтинга) и чешкой Барборой Крейчиковой (33-й номер рейтинга WTA).

Лучшим результатом Элины на Roland Garros является выход в 1/4 финала (2015, 2017, 2020 годы).

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, в матче первого круга Свитолина обыграла 17-летнюю француженку.

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