В Одесі найбільша кількість п'ятизіркових готелів в Україні: подробиці

В агентстві пояснили, що треба мати готелю, щоб отримати високі оцінки.
Одеса – лідер за кількістю п’ятизіркових готелів в Україні. Такі дані оприлюднили в Державному агентстві з розвитку туризму.
Про це йдеться у "Сніданок 1+1".
Сьогодні в країні понад три тисячі чинних готелів. Але тільки десята частина з них мають кваліфікаційні зірки. Що стосується п’ятизіркових – то в Одесі та області їх найбільше – 15. А в Харкові та Львові по три.
В агентстві запевнили, що у світі не існує єдиної системи визначення зірковості готелів. Але для отримання найвищої оцінки персонал має володіти двома-трьома іноземними мовами, у номері на гостя чекають подарунки чи квіти. А серед обов’язкових атрибутів мають бути комп’ютер, сейф і служба хімчистки.
Нагадаємо, раніше Дмитро Комаров показав, де в Україні можна знайти храм на глибині 300 метрів. Окрім нього, там ще є музей, готель, концертна зала, санаторій.