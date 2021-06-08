В Одесі найбільша кількість п'ятизіркових готелів в Україні: подробиці

В агентстві пояснили, що треба мати готелю, щоб отримати високі оцінки.

Одеса – лідер за кількістю п’ятизіркових готелів в Україні. Такі дані оприлюднили в Державному агентстві з розвитку туризму.

Про це йдеться у "Сніданок 1+1".

Сьогодні в країні понад три тисячі чинних готелів. Але тільки десята частина з них мають кваліфікаційні зірки. Що стосується п’ятизіркових – то в Одесі та області їх найбільше – 15. А в Харкові та Львові по три.

В агентстві запевнили, що у світі не існує єдиної системи визначення зірковості готелів. Але для отримання найвищої оцінки персонал має володіти двома-трьома іноземними мовами, у номері на гостя чекають подарунки чи квіти. А серед обов’язкових атрибутів мають бути комп’ютер, сейф і служба хімчистки.

Оформлення електронних лікарняних та скільки в Україні п'ятизіркових готелів – Економічні новини

Нагадаємо, раніше Дмитро Комаров показав, де в Україні можна знайти храм на глибині 300 метрів. Окрім нього, там ще є музей, готель, концертна зала, санаторій.

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