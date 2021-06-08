В Одессе наибольшее количество пятизвездочных отелей в Украине: подробности

В агентстве объяснили, что надо иметь отелю, чтобы получить высокие оценки.

Одесса — лидер по количеству пятизвездочных отелей в Украине. Такие данные обнародовали в Государственном агентстве по развитию туризма.

Об этом говорится в "Сниданок 1 + 1".

Сегодня в стране более три тысячи действующих отелей. Но только десятая часть из них имеют квалификационные звезды. Что касается пятизвездочных — то в Одессе и области их больше всего — 15. А в Харькове и Львове по три.

В агентстве заверили, что в мире не существует единой системы определения звездности гостиниц. Но для получения высокой оценки персонал должен обладать двумя-тремя иностранными языками, в номере на гостя ждут подарки или цветы. А среди обязательных атрибутов должны быть компьютер, сейф и служба химчистки.

Оформление электронных больничных и сколько в Украине пятизвездочных отелей – Экономические новости

Напомним, ранее Дмитрий Комаров показал, где в Украине можно найти храм на глубине 300 метров. Кроме него, там еще есть музей, отель, концертный зал, санаторий.

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