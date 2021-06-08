Илон Маск решил отказаться от самой крутой флагманской модели Tesla

Его стоимость составляла около 150 тысяч долларов.

Компания Tesla приняла решение отказаться от выпуска самого быстрого и самого дорогого варианта своего флагманского седана — Model S Plaid +.

Об этом сообщил генеральный директор Илон Маск на своей странице в Twitter.

Также читайте Электрокары Tesla оборудовали устройством, против которого выступал Илон Маск

Отмечается, что Tesla Model S Plaid +, стоимость которой составляет около 150 тысяч долларов, исчезла из каталога на сайте производителя. Причиной такого решения стало то, что обычный Plaid "обеспечит такую же динамику", только одновременно окажется дешевле — за него попросят на 30 тысяч долларов меньше. Также сообщается, что еще одной причиной для отмены Tesla Model S Plaid Plus стала нехватка микросхем, которая коснулась всей автомобильной индустрии.

"Plaid + отменяется. В нем нет необходимости, потому что Model S Plaid и так очень хороший. От 0 до 60 миль в час менее чем за 2 секунды. Самый быстрый серийный автомобиль из когда-либо созданных", — отметил Маск.

Plaid + is canceled. No need, as Plaid is just so good. — Elon Musk (@elonmusk) June 6, 2021

Версии Model S Plaid и Plaid + анонсировали в январе этого года. Обе должны были получить трехмоторную силовую установку мощностью более тысячи лошадиных сил и гиперкаровскую динамику — 0-60 миль в час (0-97 км/ч) менее чем за две секунды. Различались модификации только отдачей силовой установки (1 034 против 11 15 сил) и дальностью хода. Если для Plaid заявляли пробег без подзарядки в 563 километра, то для Plaid с "плюсом" — уже 837. Максимальная скорость обеих версий ограничена электроникой на уровне 320 км/ч.

Базовая версия модели с двухмоторной силовой установкой уже поступила в продажу, а трехмоторный Plaid должен выйти на рынок в ближайшее время. Относительно Plaid +, то его выход ожидался на середину 2022 года.

Ранее рассказывалось о том, что Tesla Model S установила новый рекорд скорости.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку