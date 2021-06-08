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Илон Маск решил отказаться от самой крутой флагманской модели Tesla

Илон Маск решил отказаться от самой крутой флагманской модели Tesla

Илон Маск решил отказаться от самой крутой флагманской модели Tesla

motortrend

Его стоимость составляла около 150 тысяч долларов.

Компания Tesla приняла решение отказаться от выпуска самого быстрого и самого дорогого варианта своего флагманского седана — Model S Plaid +.

Об этом сообщил генеральный директор Илон Маск на своей странице в Twitter.

Отмечается, что Tesla Model S Plaid +, стоимость которой составляет около 150 тысяч долларов, исчезла из каталога на сайте производителя. Причиной такого решения стало то, что обычный Plaid "обеспечит такую же динамику", только одновременно окажется дешевле — за него попросят на 30 тысяч долларов меньше. Также сообщается, что еще одной причиной для отмены Tesla Model S Plaid Plus стала нехватка микросхем, которая коснулась всей автомобильной индустрии.

"Plaid + отменяется. В нем нет необходимости, потому что Model S Plaid и так очень хороший. От 0 до 60 миль в час менее чем за 2 секунды. Самый быстрый серийный автомобиль из когда-либо созданных", — отметил Маск.

Версии Model S Plaid и Plaid + анонсировали в январе этого года. Обе должны были получить трехмоторную силовую установку мощностью более тысячи лошадиных сил и гиперкаровскую динамику — 0-60 миль в час (0-97 км/ч) менее чем за две секунды. Различались модификации только отдачей силовой установки (1 034 против 11 15 сил) и дальностью хода. Если для Plaid заявляли пробег без подзарядки в 563 километра, то для Plaid с "плюсом" — уже 837. Максимальная скорость обеих версий ограничена электроникой на уровне 320 км/ч.

Базовая версия модели с двухмоторной силовой установкой уже поступила в продажу, а трехмоторный Plaid должен выйти на рынок в ближайшее время. Относительно Plaid +, то его выход ожидался на середину 2022 года.

Ранее рассказывалось о том, что Tesla Model S установила новый рекорд скорости.