Авиакатастрофа в Майами: самолет Amazon чуть не снес автопарк Tesla (фото)

Грузовой самолет Amazon в Международном аэропорту Майами после аварии / © Associated Press

Реклама

В международном аэропорту Майами (США) грузовой самолет во время аварии чуть не врезался в паркинг, где стояли десятки новых беспилотных электромобилей Tesla Cybercab. Этот инцидент заставил снова заговорить о массовом накоплении таких машин без дела и проблем их коммерческого использования.

Об этом сообщает Gizmodo.

Реклама

Авария с самолетом Amazon Prime Air в Майами

Грузовой самолет Amazon Prime Air 7 сентября во время захода на посадку в международном аэропорту Майами потерпел неисправность, после чего выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Самолет врезался в грузовой фургон с работниками аэропортовой службы уборки, а также во внедорожник. В результате аварии погибли пять человек.

Реклама

После столкновений самолет остановился всего в нескольких метрах от площадки, где по неизвестным причинам были припаркованы автомобили Tesla Cybercab.

Карта места аварии, составленная на основе данных FlightRadar24 и Федерального управления гражданской авиации США (FAA), свидетельствует, что самолет остановился на территории площадки для грузовых прицепов, которую можно арендовать за площадкой. За день до крушения инфлюэнсер Сойер Меррит опубликовал видео другого пользователя, на котором видна эта самая площадка с 35 припаркованными Cybercab.

Грузовой самолет Amazon в аэропорту Майами после аварии / © Associated Press

Что известно о Cybercab Tesla?

В то же время на сайте Tesla говорится, что в Майами уже работает сервис Tesla Robotaxi, но отдельного сервиса Tesla Cybercab Robotaxi там нет. Нынешний автономный парк Robotaxi компании в Майами состоит из автомобилей Model Y, оборудованных рулем и педалями.

Еще в конце прошлого месяца поездки Tesla совершались не только на автомобиле с традиционными органами управления, но и с участием людей, которые находились на водительском сиденье и следили за безопасностью. В то же время, перед ограниченным запуском Cybercab в Остине, похоже, автомобили компании там перешли к полностью беспилотному режиму работы без такого надзора.

Реклама

Считается, что весь парк Tesla Model Y в Майами уже работает без присмотра. В то же время на момент запуска сервиса в начале июля компания имела всего два таких автомобиля, а за два дня их количество выросло до трех.

Cybercab накапливаются без активного использования

Производство Cybercab Tesla началось в апреле на заводе Gigafactory в Техасе. Предприятие рассчитано на выпуск до 125 тыс. таких автомобилей в год. В то же время саркастический заголовок Sherwood News назвал Cybercab «накапливающимися», очевидно, без активного использования. Пользователи соцсетей, которые следят за Tesla, время от времени подсчитывают количество автомобилей, остающихся на площадке для отправки Cybercab из Gigafactory. Кое-где их количество превышает сотню.

По имеющимся данным, в Техасе зарегистрировано 45 Cybercab, часть из которых уже используется коммерчески в Остине. Именно этот ограниченный запуск похоже привлек внимание Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA). Ведомство будет проверять систему, с помощью которой Tesla самостоятельно определяет соответствие Cybercab требованиям безопасности NHTSA.

«Среди прочего, NHTSA рассмотрит, насколько сертификация Tesla зависела от определений того, что определенные [стандарты транспортных средств] не применяются к Cybercab», — говорится в меморандуме NHTSA по расследованию.

Реклама

Cybercab также регулярно замечают на дорогах общего пользования вне Техаса, хотя многие из них имеют техасские номерные знаки. Положительные упоминания об этих авто нередко становятся поводом для поклонников Tesla создавать мемы и шутить над критиками компании, намекая, что американские дороги вскоре могут заполонить золотистые Cybercab.

В прошлом месяце несколько таких автомобилей заметили на площадке за дилерским центром Tesla в Питтсбурге. Приблизительно две недели назад пользователи соцсетей сообщали и о нескольких Cybercab на площадке в Лас-Вегасе. При этом во время поездок за пределами Техаса эти автомобили часто имеют рули и педали.

То, что грузовой самолет едва не врезался в паркинг, заполненный Cybercab, необходимость которых пока не кажется очевидной, напоминает: даже если американские дороги еще не стали золотистыми от этих автомобилей, пустые парковки вполне могут.

Детали об аварии самолета Amazon Prime Air

Напомним, накануне в аэропорту Майами грузовой самолет Boeing 767-300 авиакомпании 21 Air, выполнявший рейс для Amazon из Пуэрто-Рико, во время приземления выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в несколько транспортных средств, после чего загорелся.

В результате авиакатастрофы погибли по меньшей мере пять человек, еще пять пострадали, в том числе трое находятся в критическом состоянии. На месте работало более 60 пожарных подразделений, из-за происшествия аэропорта временно полностью останавливали. Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте начали расследование по выяснению причин трагедии.

Новости партнеров

Новости партнеров