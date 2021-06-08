Более половины украинцев против второго срока президента Зеленского — КМИС

Баллотирования на второй срок поддерживают 37% опрошенных.

Более половины украинский не видят действующего президента Владимира Зеленского на втором сроке.

Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии.

Отмечается, что 54,5% респондентов не поддерживают баллотирования Зеленского на второй президентский срок. Поддерживают такое решение 37% человек. Зато 5,9% опрошенных говорят, что им трудно пока ответить на вопрос. Кроме того, 2,7% считают, что до следующих выборов президента еще много времени.

Опрос проводился КМИС с 27 мая по 1 июня 2021 года. Участие в нем приняли украинцы в возрасте от 18 лет и старше. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины — АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% — для показателей, близких к 10%, 1,1% — для показателей близких к 5%.

Как сообщалось, накануне 2-й годовщины президентства Владимира Зеленского социологическая группа "Рейтинг" провела опрос среди Украинских о том, за кого бы они отдали свой голос, если бы выборы состоялись в ближайшее время. Согласно соцопросам, 30,2% проголосовали бы за действующего президента Владимира Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). 12,8% поддержали бы Петра Порошенко, 11,9% — Юрия Бойко, 11,1% — Юлию Тимошенко, 7,6% — Игоря Смешко, 5,1% — Евгения Мураева.

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