Тина Кароль выставляет на аукцион отпечаток своего пальца

Полученные средства будут переданы для развития музыкального проекта артистки.

Украинская певица Тина Кароль, которая недавно впервые провела экскурсию по своему загородному дому, представила уникальный NFT лот цифрового искусства в рамках своего проекта "Молода кров".

Так, исполнительница решила выставить на аукцион свой цифровой автограф — отпечаток собственного пальца. Как призналась исполнительница, делает она это для развития своего музыкального проекта "Молода кров".

Речь идет о будущем украиноязычном альбоме Кароль. В него войдут дуэты Тины с молодыми исполнителями, звездами, чья популярность неуклонно растет, и совсем новыми артистами.

instagram.com/tina_karol

"Миссия проекта "Молода кровь" открыть для широкой аудитории новые имена, пополнить каталог украинской музыки и обратить внимание слушателей на украинскую молодую поп-культуру. Это проект воссоединения и единства, поэтому его выход приурочен к 30 годовщине Независимости Украины", — рассказала Тина Кароль.

instagram.com/tina_karol

Отметим, что ранее Тина Кароль уже создавала успешные музыкальные проекты для популяризации украинской культуры. Песня "Україна — це ти" включена в школьную программу, а также опубликована в Хрестоматии по украинскому языку для вторых классов школ.

Аукцион по NFT лоту Кароль состоится в конце июня. В нем примут участие пользователи, зарегистрированные на сайте Binance — крупнейшей в мире платформе для торговли цифровыми активами.

Напомним, что Тина Кароль стала хедлайнером первых двух дней фестиваля Atlas Weekend. Примечательно, что это первый раз, когда Кароль выступит на мероприятии с таким форматом.

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