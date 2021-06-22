Тіна Кароль відповіла, чому не виступає в Росії

Також співачка зізналася, що не слідкує за творчістю російських артистів.

Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка прилетіла до Казахстану, висловилася про гастролі у країні-агресорі Росії.

Так, зірка дала інтерв’ю місцевому музичному каналу MUZZONE TV, де заявила що не слідкує за творчістю російських артистів та не збирається виступати у цій країні. Кароль зазначила, що знає свою самоідентифікацію.

"Я співачка з України, приїхала до Казахстану. Ми не їздимо до Росії, хоча у мене багато там шанувальників. Ви чекаєте нас, і ми чекаємо вас, тому що ми знаємо свою самоідентифікацію. Такий промотур пояснить всім нам, і вашим артистам Казахстану, що ми чекаємо їх в Україні. Нам не потрібні посередники, ми вміємо комунікувати одне з одним. Давайте об’єднуватися", – закликала артистка.

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Також, у відповідь на запитання, кого з казахських співаків Кароль знає, вона відповіла, що більшість з них живуть у Москві. Тіна додала, що їй хотілося б, аби вони залишалися у рідній країні та знайшли своє призвання саме в Казахстані, а не Росії.

"У вас дуже сильна вокальна школа, грамотні музиканти. Хотілося б, щоб вони залишалися в своїй країні і творили для неї", – зазначила виконавиця.

Нагадаємо, Тіну Кароль у Louis Vuitton заскочили на базарі у Казахстані. Співачка прилетіла для реклами свого альбому "Красиво".

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