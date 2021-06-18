Тіна Кароль стала на сидіння мотоцикла, що мчить на швидкості

Артистка вразила небезпечним трюком.
Популярна співачка Тіна Кароль продовжує підготовку до грандіозного фестивалю Atlas Weekend. Зірка стане хедлайнером перших двох днів фестивалю.
Тож, щоб вразити публіку, Тіна репетирує шоу-номер на мотоциклі за участю чемпіона України по стантрайдингу - Андрія Головні. Так, для виконання однієї із пісень артистка повинна стати на сидіння мотоцикла, що мчить на швидкості.
Вражатиме співачка і водним шоу-номером під час якого на сцені буде вирувати справжній водоспад. Варто зазначити, що така технологія візуальних спецефектів ще не застосовувалася в Україні.
Нагадаємо, днями Тіна Кароль прилетіла до Казахстану для реклами свого альбому "Красиво". Там її заскочили на головному базарі у вбранні з літньої колекції Louis Vuitton.