До одеського порту зайшли два кораблі країн НАТО

Першим в акваторію порту зайшов "британець". Через пару годин з'явився фрегат ВМС Нідерландів.

До одеського порту вранці 18 червня зайшли два кораблі країн НАТО - британський есмінець HMS Defender D36 і фрегат ВМС Нідерландів HNMLS Eversten F805. Незадовго до прибуття в український порт Defender і Eversten провели спільні маневри з американським есмінцем USS Laboon DDG58.

Про це у п'ятницю, 18 червня, пише Думська.

Обидва судна входять в ескорт нового британського авіаносця Queen Elizabeth, який недавно вийшов у кругосвітній похід.

Нагадаємо, що до Чорного моря, в ніч проти 17 червня, увійшов розвідувально-водолазний корабель ВМС Франції ALIZE (A 645).

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