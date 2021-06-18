В одесский порт зашли два корабля НАТО

Первым в акваторию порта зашел "британец". Через пару часов появился фрегат ВМС Нидерландов.

В одесский порт утром 18 июня зашли два корабля НАТО — британский эсминец HMS Defender D36 и фрегат ВМС Нидерландов HNMLS Eversten F805. Незадолго до прибытия в украинский порт Defender и Eversten провели совместные маневры с американским эсминцем USS Laboon DDG58.

Об этом в пятницу, 18 июня, пишет Думская.

Оба судна входят в эскорт нового британского авианосца Queen Elizabeth, который недавно вышел в кругосветный поход.

Напомним, что в Черное море, в ночь на 17 июня, вошел разведывательно-водолазный корабль ВМС Франции ALIZE (A 645).

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