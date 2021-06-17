Разведывательный корабль Франции вошел в Черное море

Судно используется для обеспечения работы дайверов службы внешней разведки Франции

В Черное море, в ночь с 16 на 17 июня, вошел разведывательно-водолазный корабль ВМС Франции ALIZE (A 645).

Об этом рассказал руководитель Института черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

По его словам, это судно используется для обеспечения работы дайверов Direction Générale de la Sécurité Extérieure (служба внешней разведки Франции).

На борту корабля могут находиться до 200 человек.

ALIZE бывал в Черном море после оккупации Россией Крыма — с 27 марта по 12 апреля 2014 года.

Напомним, что 14 июня в Черное море вошли два корабля НАТО.

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