Розвідувальний корабель Франції увійшов до Чорного моря

Судно використовується для забезпечення роботи дайверів служби зовнішньої розвідки Франції

До Чорного моря, в ніч з 16 на 17 червня, увійшов розвідувально-водолазний корабель ВМС Франції ALIZE (A 645).

Про це розповів керівник Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

За його словами, це судно використовується для забезпечення роботи дайверів Direction Générale de la Sécurité Extérieure (служба зовнішньої розвідки Франції).

На борту корабля можуть перебувати до понад 200 осіб.

ALIZE бував у Чорному морі після окупації Росією Криму — від 27 березня до 12 квітня 2014 року.

Нагадаємо, що 14 червня у Чорне море ввійшли два кораблі країн НАТО.

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