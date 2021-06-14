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У Чорне море ввійшли два кораблі країн НАТО

Автор
Олена Вус
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У Чорне море ввійшли два кораблі країн НАТО

Фото: twitter.com/YorukIsik

Кораблі візьмуть участь у військово-морських операціях.

У акваторію Чорного моря ввійшли ще два кораблі країн НАТО. Вони приєднались до корабля США, що вже прибув сюди напередодні.

Про це йдеться в Twitter HMS Defender.

Так, до моря увійшли есмінець ВМС Великої Британї "Дефендер" (HMS Defender, D36) типу 45 (класу "Дерінґ") і фрегат ППО ВМС Нідерландів "Евертсен" (HNLMS Evertsen, або Zr.Ms. Evertsen, F805) класу "Де зевен провінсієн".

"Сьогодні ми пройшли Босфор разом із HNLMS Evertsen, прямуючи в Чорне море для участі в військово-морських операціях, що засвідчують взаємодію з нашими союзниками в регіоні Україною, Румунією, Грузією", — повідомили в офіційному Twitter HMS Defender.

Нагадаємо, що 11 червня американський ракетний есмінець Laboon вирушив до Чорного моря.