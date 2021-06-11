Ракетний есмінець США вирушив до Чорного моря

Йдеться про есмінець Laboon.

У п'ятницю, 11 червня американський ракетний есмінець Laboon вирушив до Чорного моря.

Про це повідомив шостий флот ВМС США на своїй сторінці у Twitter.

Також читайте В Міноборони пояснили, навіщо патрульний корабель Великої Британії прибув до Одеси

Зазначається, США регулярно здійснює операції в Чорному морі з союзниками та партнерами НАТО.

"Laboon почав рух на північ в Чорне море для проведення операцій із забезпечення безпеки на морі в регіоні", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, на початку квітня Сполучені Штати відправили до Чорного моря військові кораблі. Два есмінці США Donald Cook і Roosevelt мали на борту різні системи озброєння, які здатні вражати цілі як в повітрі, так і на суші і воді. Найпотужніші з них - це ракети Томагавк, які здатні нести ядерні боєголовки. Американський ракетний есмінець "Donald Cook" вже перебував в Чорноморському регіоні наприкінці минулого року.

Новини світу: Росія закриє для іноземних кораблів три райони Чорного моря

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання