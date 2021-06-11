Ракетный эсминец США отправился в Черное море

Речь идет о эсминце Laboon.

В пятницу, 11 июня американский ракетный эсминец Laboon отправился в Черное море.

Об этом сообщил шестой флот ВМС США на своей странице в Twitter.

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Отмечается, США регулярно осуществляет операции в Черном море с союзниками и партнерами НАТО.

"Laboon начал движение на север в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море в регионе", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в начале апреля Соединенные Штаты отправили к Черному морю военные корабли. Два эсминца США Donald Cook и Roosevelt имели на борту различные системы вооружения, которые способны поражать цели как в воздухе, так и на суше и воде. Самые мощные из них — это ракеты Томагавк, которые способны нести ядерные боеголовки. Американский ракетный эсминец "Donald Cook" уже находился в Черноморском регионе в конце прошлого года.

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