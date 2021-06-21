Тіна Кароль в обтислому вбранні блиснула ідеальною фігурою

Зірка відвідала Чаринський каньйон і зустріла світанок біля озера Іссик у Казахстані.

Популярна співачка Тіна Кароль, яка перебуває в Казахстані в рамках свого промо-туру на підтримку альбому "Красиво", вирушила на екскурсію по знаковим місцям Алмати.

Перш за все зірка відвідала легендарний Чаринський каньйон, захоплююче дух місце в Тянь-Шаньскіх гірських відгалуженнях. Унікальний пам'ятник природи, який нерідко порівнюють з Великим каньйоном в США, розташувався в 200 кілометрах від міста Алмати.

Прес-служба Тіни Кароль

Яскраві фото каньйону співачка опублікувала у своєму Instagram-Stories.

Прес-служба Тіни Кароль

Також Тіна встигла відвідати озеро Іссик, де зустріла світанок. Свою поїздку спланувала заздалегідь, щоб до 4.30 ранку опинитися біля легендарного озера.

Прес-служба Тіни Кароль

"Я завжди мріяла зустріти світанок саме біля озера Іссик. Кажуть, біля озера Іссик є характер: вода його змінює колір залежно від погоди. Коли небо хмуриться, то і озеро ніби сіріє, а під яскравим сонячним світлом вода стає блакитного, бірюзового або зеленого відтінку. Я була щаслива зі сходом сонця побачити яскравий блакитний колір озера! І сприйняла це, як знак благословення моєї поїздки в Казахстан", - ділитися враженнями співачка.

Прес-служба Тіни Кароль

Для своєї поїздки до озера артистка обрала синій обтислий костюм, який складався з топа та лосинів, яким підкреслила свої ідеальні форми.

Прес-служба Тіни Кароль

Зауважимо, Тіна Кароль пробула вже тиждень в Алматі. Співачка дала серію інтерв'ю казахстанським телеканалам і радіостанціям.

Поп-діва також представила пресі свій новий альбом "Красиво", який став найпрослухованішим альбомом співачки в Казахстані.

Нагадаємо, що окрім подорожі до Казахстану Тіна Кароль продовжує підготовку до грандіозного фестивалю Atlas Weekend, де вона стане хедлайнером перших двох днів фестивалю. Так, щоб вразити публіку, артистка репетирує шоу-номер на мотоциклі за участю чемпіона України по стантрайдингу - Андрія Головні.

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