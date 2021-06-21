Тіна Кароль в обтислому вбранні блиснула ідеальною фігурою

Зірка відвідала Чаринський каньйон і зустріла світанок біля озера Іссик у Казахстані.
Популярна співачка Тіна Кароль, яка перебуває в Казахстані в рамках свого промо-туру на підтримку альбому "Красиво", вирушила на екскурсію по знаковим місцям Алмати.
Перш за все зірка відвідала легендарний Чаринський каньйон, захоплююче дух місце в Тянь-Шаньскіх гірських відгалуженнях. Унікальний пам'ятник природи, який нерідко порівнюють з Великим каньйоном в США, розташувався в 200 кілометрах від міста Алмати.
Яскраві фото каньйону співачка опублікувала у своєму Instagram-Stories.
Також Тіна встигла відвідати озеро Іссик, де зустріла світанок. Свою поїздку спланувала заздалегідь, щоб до 4.30 ранку опинитися біля легендарного озера.
"Я завжди мріяла зустріти світанок саме біля озера Іссик. Кажуть, біля озера Іссик є характер: вода його змінює колір залежно від погоди. Коли небо хмуриться, то і озеро ніби сіріє, а під яскравим сонячним світлом вода стає блакитного, бірюзового або зеленого відтінку. Я була щаслива зі сходом сонця побачити яскравий блакитний колір озера! І сприйняла це, як знак благословення моєї поїздки в Казахстан", - ділитися враженнями співачка.
Для своєї поїздки до озера артистка обрала синій обтислий костюм, який складався з топа та лосинів, яким підкреслила свої ідеальні форми.
Зауважимо, Тіна Кароль пробула вже тиждень в Алматі. Співачка дала серію інтерв'ю казахстанським телеканалам і радіостанціям.
Поп-діва також представила пресі свій новий альбом "Красиво", який став найпрослухованішим альбомом співачки в Казахстані.
Нагадаємо, що окрім подорожі до Казахстану Тіна Кароль продовжує підготовку до грандіозного фестивалю Atlas Weekend, де вона стане хедлайнером перших двох днів фестивалю. Так, щоб вразити публіку, артистка репетирує шоу-номер на мотоциклі за участю чемпіона України по стантрайдингу - Андрія Головні.