Тина Кароль в обтягивающем наряде блеснула идеальной фигурой

Звезда посетила Чарынский каньон и встретила рассвет у озера Иссык в Казахстане.

Популярная певица Тина Кароль, которая находится в Казахстане в рамках своего промо-тура в поддержку альбома "Красиво", отправилась на экскурсию по знаковым местам Алматы.

Прежде всего звезда посетила легендарный Чарынский каньон, захватывающее дух место в Тянь-Шаньских горных ответвлениях. Уникальный памятник природы, который нередко сравнивают с Большим каньоном в США, расположился в 200 километрах от города Алматы.

Пресс-служба Тины Кароль

Яркие фото каньона певица опубликовала в своем Instagram-Stories.

Пресс-служба Тины Кароль

Также Тина успела посетить озеро Иссык, где встретила рассвет. Свою поездку спланировала заранее, чтобы к 4.30 утра оказаться у легендарного озера.

Пресс-служба Тины Кароль

"Я всегда мечтала встретить рассвет именно у озера Иссык. Говорят, у озера Иссык есть характер: вода его меняет цвет в зависимости от погоды. Когда небо хмурится, то и озеро будто сереет, а под ярким солнечным светом вода становится голубого, бирюзового или зеленого оттенка. Я была счастлива с восходом солнца увидеть яркий голубой цвет озера! И восприняла это, как знак благословения моей поездки в Казахстан", — делиться впечатлениями певица.

Пресс-служба Тины Кароль

Для своей поездки к озеру артистка выбрала синий обтягивающий костюм, состоящий из топа и лосинов, которым подчеркнула свои идеальные формы.

Пресс-служба Тины Кароль

Заметим, Тина Кароль пробыла уже неделю в Алматы. Певица дала серию интервью казахстанским телеканалам и радиостанциям.

Поп-дива также представила прессе свой новый альбом "Красиво", который стал найпрослухованишим альбомом певицы в Казахстане.

Напомним, что кроме путешествия в Казахстан Тина Кароль продолжает подготовку к грандиозному фестивалю Atlas Weekend, где она станет хедлайнером первых двух дней фестиваля. Так, чтобы поразить публику, артистка репетирует шоу-номер на мотоцикле с участием чемпиона Украины по стантрайдингу — Андрея Головни.

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