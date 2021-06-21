"Используют, как трофей": Тихановська объяснила, почему не стоит обсуждать заявлений Протасевича

Роман Протасевич все свои заявления делает под давлением, отметила Тихановська.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко использует захваченного оппозиционного журналиста Романа Протасевича, как трофей.

Об этом в интервью TUT.BY сказала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановська.

Тихановська отметила, что пока Роман Протасевич в плену, его заявления нельзя как-то оценивать.

"Они используют сейчас Романа, мне кажется, как трофей, мол, вот, посмотрите, он мнения поменял. Роман говорит какие-то такие вещи, что у него все хорошо, что на него никто не давит, но мы все знаем, что там происходит на самом деле. Мы не должны даже обсуждать то, что он говорит ", — подчеркнула Тихановська.

Напомним, 23 мая в Беларуси из-за информации о бомбе посадили самолет Афины-Вильнюс компании Ryanair, на борту которого находился оппозиционный белорусский журналист, основатель Telegram-канала NEXTA и блогер Роман Протасевич. Медийщика задержали, ему грозит смертная казнь.

Также саммит ЕС принял решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз.

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