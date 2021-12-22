Тина Кароль удивила признанием, что ее связывает с певцом Wellboy

Артистка поделилась, что имеет прямое отношение к хиту артиста "Гуси".

Украинская певица Тина Кароль впервые призналась, что имеет отношение к исполнителю Антону Вельбою, известному под псевдонимом Wellboy.

По словам звезды, именно она вместе с продюсером Юрием Бардашем занимается раскруткой молодого дарования. В комментарии "КП" в Украине" Тина рассказала, что дала Wellboy деньги на запись его нашумевшего хита "Гуси".

"Я соучаствую в его становлении, раскрутке, карьере. Точнее нахожусь в долевом участии. Изначально, первые финансы на запись песни "Гуси" он получил из моих рук. Юрий Бардаш пришел ко мне, показал парня, и мы вместе решили двигаться. Но я сразу Бардашу сказала - ты заявляешь, что его продюсер, я только соучаствую", — рассказала Кароль.

В то же время звезда поделилась, что не готова быть продюсером для кого-то единолично и объяснила почему:

"Я продюсер для самой себя. Да, я знаю, как создается артист, какой он должен быть, что с ним должно произойти. Но брать ответственность за чужого человека - это значит отвечать и за все его действия. Пока он не популярен - он управляем, а потом... Быть продюсером - это в первую очередь моральная ответственность, к которой я не готова...Я готова соучаствовать. Как например, с Wellboy", — пояснила певица.

Отметим, что Антон Вельбой заявил о себе хитом "Гуси" и стал настоящей сенсацией. В 2019-м исполнитель участвовал в одном из вокальных шоу, где в команде Насти Каменских завоевал третье место. Продюсированием Wellboy занимается экс-участник группы "Грибы", продюсер Юрий Бардаш.

Антон принял участие в записи альбома Тины Кароль "Молода кров", в котором звезда пела дуэтом с разными молодыми исполнителями. С Wellboy они исполнили трек "Черкай іскру".

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