Елена Кравец впервые рассказала о кризисе в отношениях с мужем

Актриса призналась, что это произошло после рождения двойни.

Звезда "Квартала 95" и "Женского Квартала" Елена Кравец впервые откровенно призналась, были ли в ее отношениях с мужем кризисы.

Как известно, Елена замужем за бизнесменом Сергеем Кравцом. Пара вместе уже 24 года, в браке из которых – 19. Как призналась звезда во время разговора с Машей Ефросининной, за все время супружеской жизни был только раз, когда пара оказалась на грани развода.

По словам Кравец, это произошло после рождения у супругов двойняшек в 2016 году.

Елена Кравец с мужем и детьми / instagram.com/lennykravets

"Мы зашли в непростые периоды жизни для себя. Думаю, что это тоже было связано с кризисом среднего возраста и у меня и у него. И у нас однажды наложился один кризис на другой. Родилась двойня. Мы не были готовы, что это будет вот так. Мы очень хотели второго ребенка, и когда родилась двойня, это была лавина и это перевернуло весь наш жизненный уклад", — объяснила актриса.

Кравец добавила, что кроме рождения малышей, что сказалось и на ее здоровье, произошел гормональный сбой, у ее мужа в тот период постоянно слетала работа. Из дома, который они арендовали и в котором планировали жить, им пришлось вернуться впятером со старшей дочерью в трехкомнатную квартиру. Елена добавила, что все это сказалось на их отношениях с мужем и долго было непонятно, что будет дальше.

Елена Кравец / instagram.com/lennykravets

В конце концов, поделилась Елена, то, что у них с Сергеем все-таки начало выравниваться, заслуга именно его.

"То, что более или менее все выравнивается – это заслуга Сергея, потому что, как мне кажется, он оставался в более ясном сознании, чем я. Я иногда была слишком радикально настроена", — сказала Кравец.

Актриса также призналась, что они с мужем начали посещать психолога, что тоже серьезно помогает им налаживать отношения.

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