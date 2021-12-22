Олена Кравець вперше розповіла про кризу у стосунках з чоловіком

Акторка зізналася, що це сталося після народження двійні.

Зірка "Кварталу 95" та "Жіночого Кварталу" Олена Кравець вперше відверто зізналась,чи були у її стосунках з чоловіком кризи.

Як відомо, Олена заміжня за бізнесменом Сергієм Кравцем. Пара разом вже 24 роки, у шлюбі з яких – 19. Як зізналася зірка під час розмови з Машою Єфросинінною, за весь час подружнього життя був лише раз, коли пара опинилася на межі розлучення.

За словами Кравець, це сталося після народження у подружжя двійнят 2016-го року.

Олена Кравець з чоловіком та дітьми / instagram.com/lennykravets

"Ми зайшли у непрості періоди життя для себе. Гадаю, що це також було пов'язано з кризою середнього віку і у мене і у нього. І у нас якось наклалася одна криза на другу. Народилася двійня. Ми не були готові, що це буде ось так. Ми дуже хотіли другу дитину, і коли народилася двійня, це була лавина і це перевернуло весь наш життєвий уклад", - пояснила акторка.

Кравець додала, що окрім народження малюків, що позначилося і на її здоров'ї, стався гормональний збій, у її чоловіка в той період постійно злітала робота. З будинку, який вони орендували і в якому планували жити, їм довелося повернутися вп'ятьох зі старшою донькою до трикімнатної квартири. Олена додала, що все це позначилося на їхніх стосунках з чоловіком і довго було незрозуміло, що буде далі.

Олена Кравець / instagram.com/lennykravets

Врешті, поділилася Олена, те, що у них з Сергієм все більш менш почало вирівнюватися, заслуга саме його.

"Те, що більш менш все вирівнюється – це заслуга Сергія, тому що, як мені здається, він залишався у більш ясній свідомості, ніж я. Я іноді була надто радикально налаштована", - сказала Кравець.

Акторка також зізналася, що вони з чоловіком почали відвідувати психолога, що також не аби як допомагає їм налагоджувати стосунки.

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