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Індичка, запечена цілком: рецепт головної страви Різдва

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Індичка, запечена цілком: рецепт головної страви Різдва

Credits

Кожен, мабуть, бачив в американських фільмах, як на Різдво та на День подяки на стіл подають запечену індичку.

Варто замислитися, а чи не приготувати індичку на Новий рік. Рум'яна запечена повністю птиця стане головною стравою на святковому столі, і її точно вистачить усім гостям.

Інгредієнти:

  • 1 індичка
  • 150 г вершкового масла
  • 5 л води
  • 300 г солі
  • 100 г коричневого цукру
  • 1 столова ложка чорного перцю горошком
  • 1,5 чайної ложки запашного перцю
  • 3 лаврові листи
  • чорний мелений перець
  • сіль

Приготування

Воду довести до кипіння, всипати сіль та цукор, додати чорний та запашний перець, лавровий лист і проварити до повного розчинення солі та цукру.

Індичку помістити в ємність з остиглим розсолом і витримати 1 добу в холодному місці, періодично перевертаючи птицю.

Після маринування вийняти індичку з розсолу, обполоснути холодною водою, обсушити паперовим рушником, зв'язати ноги або заправити їх, підрізавши шкіру, до кишеньки, підвернути крила і змастити птицею половиною норми вершкового масла.

Підготовлену індичку укласти грудкою вгору на деко, накрити фольгою і запікати 3-3,5 години за 180°С, періодично поливаючи соком, що утворився. За пів години до готовності фольгу зняти і полити птицю розтопленим вершковим маслом, що залишилося.

Готову індичку вийняти з духовки, накрити фольгою і дати відпочити близько пів години.

На замітку

Не упускайте етап вимочування індички в розсолі, саме ця маніпуляція робить готового птаха особливо соковитим.

Готуючи розсіл, використовуйте будь-які улюблені приправи — коріандр, гвоздику, ялівцеві ягоди, мускатний горіх, імбир. За бажання підлийте в розсіл сухе біле вино.

Перед запіканням у середину птиці можна покласти надрізану цибулину або цитрусові, кілька зубків часнику та кілька гілочок ароматних трав – розмарину, чебрецю, шавлії.

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