Печінковий торт: класичний рецепт

Останнім часом стали популярні закусочні торти, які можна приготувати і з особливої нагоди або просто потішити домашніх у вихідний.

Закускові торти, як правило, прості у приготуванні, але водночас виходять дуже смачними.

Інгредієнти:

700 г печінки

2 яйця

100 мл молока

100 г борошна

2 цибулини

2 моркви

3 зубки часнику

100 г майонезу

100 г сметани

олія

сіль

Приготування

Дрібнорубану цибулю злегка обсмажити на олії, додати натерту на тертці моркву і довести овочі до готовності.

Майонез з'єднати зі сметаною та пропущеним через прес часником і добре переміщати.

Печінку вимити, обсушити, нарізати шматочками і повернути через м'ясорубку або подрібнити блендером.

У приготовлену масу вбити яйця, влити молоко, всипати борошно, посолити і ретельно вимішати, щоб не було грудочок.

На змащеній олією сковороді з печінкової маси смажити млинці по 4-5 хвилин з кожного боку.

Взяти ще теплий млинець, змастити його сметанно-майонезним соусом та викласти на нього овочеву начинку, рівномірно розподіливши її по всій поверхні. Накрити млинець наступним і продовжити збирати торт.

Готовий торт витримати протягом 4-5 годин.

На замітку

Печінка підійде будь-яка: куряча, індича, теляча, яловича або свиняча.

Для начинки можна використовувати моркву по-корейськи, обсмажені гриби, тертий сир.

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