Печінковий торт: класичний рецепт

Останнім часом стали популярні закусочні торти, які можна приготувати і з особливої нагоди або просто потішити домашніх у вихідний.
Закускові торти, як правило, прості у приготуванні, але водночас виходять дуже смачними.
Інгредієнти:
- 700 г печінки
- 2 яйця
- 100 мл молока
- 100 г борошна
- 2 цибулини
- 2 моркви
- 3 зубки часнику
- 100 г майонезу
- 100 г сметани
- олія
- сіль
Приготування
Дрібнорубану цибулю злегка обсмажити на олії, додати натерту на тертці моркву і довести овочі до готовності.
Майонез з'єднати зі сметаною та пропущеним через прес часником і добре переміщати.
Печінку вимити, обсушити, нарізати шматочками і повернути через м'ясорубку або подрібнити блендером.
У приготовлену масу вбити яйця, влити молоко, всипати борошно, посолити і ретельно вимішати, щоб не було грудочок.
На змащеній олією сковороді з печінкової маси смажити млинці по 4-5 хвилин з кожного боку.
Взяти ще теплий млинець, змастити його сметанно-майонезним соусом та викласти на нього овочеву начинку, рівномірно розподіливши її по всій поверхні. Накрити млинець наступним і продовжити збирати торт.
Готовий торт витримати протягом 4-5 годин.
На замітку
Печінка підійде будь-яка: куряча, індича, теляча, яловича або свиняча.
Для начинки можна використовувати моркву по-корейськи, обсмажені гриби, тертий сир.
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