Оголений Дмитро Гордон у ванні позував з пінкою на підборідді

Оголений Дмитро Гордон у ванні позував з пінкою на підборідді

Журналіст поділився доволі сміливим кадром.

Український журналіст та ведучий Дмитро Гордон потішив жіночу частину своїх прихильниць пікантною світлиною.

На сторінці в Instagram Гордон поділився провокаційним кадром, на якому зображений оголеним у ванні. Дмитро релаксує у пінці, а разом з тим показав фанатам, як відбувається цей процес.

На селфі, яким ведучий поділився у фотоблогу, він зображений з пінкою на обличчі, яка імітує його бороду, також Дмитро продемонстрував свій широкий мокрий бюст.

instagram.com/gordondmytro

"Джинн Гордон чи дід Гордонич - кому як подобається", - підписав кадр знаменитість.

Шанувальники були вражені тим, що побачили на сторінці у свого кумира: "волохатий Дід Мороз", "ви просто з моїх мрій", "вимагаю торт "Гордон у піні", "волохате золото".

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