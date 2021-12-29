Оголений Дмитро Гордон у ванні позував з пінкою на підборідді

Журналіст поділився доволі сміливим кадром.
Український журналіст та ведучий Дмитро Гордон потішив жіночу частину своїх прихильниць пікантною світлиною.
На сторінці в Instagram Гордон поділився провокаційним кадром, на якому зображений оголеним у ванні. Дмитро релаксує у пінці, а разом з тим показав фанатам, як відбувається цей процес.
На селфі, яким ведучий поділився у фотоблогу, він зображений з пінкою на обличчі, яка імітує його бороду, також Дмитро продемонстрував свій широкий мокрий бюст.
"Джинн Гордон чи дід Гордонич - кому як подобається", - підписав кадр знаменитість.
Шанувальники були вражені тим, що побачили на сторінці у свого кумира: "волохатий Дід Мороз", "ви просто з моїх мрій", "вимагаю торт "Гордон у піні", "волохате золото".
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