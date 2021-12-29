Офіційно: легенда "Челсі" повертається у лондонський клуб

Террі працюватиме консультантом у клубній академії.

Колишній капітан "Челсі" Джон Террі отримав посаду у лондонському клубі.

Про це повідомляється на офіційному сайті "синіх".

Колишній асистент головного тренера "Астон Вілли" працюватиме консультантом клубної академії у стані лондонців.

Террі не лише братиме участь у тренувальному процесі, а й навчатиме колег, а також підтримуватиме діалог з батьками молодих футболістів.

Террі є вихованцем клубу та захищав кольори "Челсі" з 1998 по 2017 рік.

За цей період захисник зіграв 713 поєдинків у складі лондонського клубу, у яких зумів забити 67 м'ячів, а також віддав 29 гольових передач.

Крім того, Террі по п'ять разів вигравав АПЛ і Кубок Англії, тричі Кубок англійської ліги, двічі Суперкубок Англії, а також Лігу чемпіонів та Лігу Європи УЄФА у складі "Челсі".

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