Официально: легенда "Челси" возвращается в лондонский клуб

Терри будет работать консультантом в клубной академии.

Бывший капитан "Челси" Джон Терри получил должность в лондонском клубе.

Об этом сообщается на официальном сайте "синих".

Бывший ассистент главного тренера "Астон Виллы" будет работать консультантом клубной академии в состоянии лондонцев.

Терри не только примет участие в тренировочном процессе, но и будет обучать коллег, а также поддерживать диалог с родителями молодых футболистов.

Терри является питомцем клуба и защищал цвета "Челси" с 1998 по 2017 год.

За этот период защитник сыграл 713 поединков в составе лондонского клуба, в которых сумел забить 67 мячей, а также отдал 29 голевых передач.

Кроме того, Терри по пять раз выигрывал АПЛ и Кубок Англии, трижды Кубок английской лиги, дважды Суперкубок Англии, а также Лигу чемпионов и Лигу Европы УЕФА в составе "Челси".

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