Пропустить дуель зі своїм учителем: тренер топклубу АПЛ підхопив коронавірус

Керманич "канонірів" вирушив на самоізоляцію.

Головний тренер лондонського "Арсенала" Мікель Артета здав позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба "гармашів".

39-річний іспанець пішов на самоізоляцію згідно з протоколами безпеки. Він не буде присутній на наступному матчі своєї команди в АПЛ проти "Манчестер Сіті", який відбудеться 1 січня в Лондоні.

Таким чином, Артета пропустить тренерську дуель з Хосепам Гвардіолою. До свого призначення в "Арсенал" Мікель був помічником головного тренера "Манчестер Сіті" від 2016-го до 2019 року.

Зазначимо, що Артета заразився коронавірусом уже вдруге. У березні 2020 року він став першим представником АПЛ, який підхопив хворобу.

Після 19 турів "Арсенал" із 35 очками йде четвертим у турнірній таблиці АПЛ.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що коронавірусом заразився головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко.

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