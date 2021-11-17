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Печеночный торт: классический рецепт

Печеночный торт: классический рецепт

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В последнее время стали популярны закусочные торты, которые можно приготовить и по особому случаю или просто порадовать домашних в выходной.

Закусочные торты, как правило, просты в приготовлении, но при этом получаются очень вкусными.

Ингредиенты:

  • 700 г печени
  • 2 яйца
  • 100 мл молока
  • 100 г муки
  • 2 луковицы
  • 2 моркови
  • 3 зубка чеснока
  • 100 г майонеза
  • 100 г сметаны
  • растительное масло
  • соль

Приготовление

Мелкорубленый лук слегка обжарить на растительном масле, добавить натертую на терке морковь и довести овощи до готовности.

Майонез соединить со сметаной и пропущенным через пресс чесноком и хорошо перемещать.

Печень вымыть, обсушить, нарезать кусочками и провернуть через мясорубку или измельчить блендером.

В приготовленную массу вбить яйца, влить молоко, всыпать муку, посолить и тщательно вымешать, чтобы не было комочков.

На смазанной растительным маслом сковороде из печеночной массы жарить блинчики по 4-5 минут с каждой стороны.

Взять еще теплый блинчик, смазать его сметанно-майонезным соусом и выложить на него овощную начинку, равномерно распределив ее по всей поверхности. Накрыть приготовленный блинчик следующим и продолжить собирать торт.

Готовый торт выдержать в течение 4-5 часов.

На заметку

Печень подойдет любая – куриная, индюшиная, телячья, говяжья или свиная.

Для начинки можно использовать морковь по-корейски, обжаренные грибы, тертый сыр.

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