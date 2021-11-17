Печеночный торт: классический рецепт

В последнее время стали популярны закусочные торты, которые можно приготовить и по особому случаю или просто порадовать домашних в выходной.
Закусочные торты, как правило, просты в приготовлении, но при этом получаются очень вкусными.
Ингредиенты:
- 700 г печени
- 2 яйца
- 100 мл молока
- 100 г муки
- 2 луковицы
- 2 моркови
- 3 зубка чеснока
- 100 г майонеза
- 100 г сметаны
- растительное масло
- соль
Приготовление
Мелкорубленый лук слегка обжарить на растительном масле, добавить натертую на терке морковь и довести овощи до готовности.
Майонез соединить со сметаной и пропущенным через пресс чесноком и хорошо перемещать.
Печень вымыть, обсушить, нарезать кусочками и провернуть через мясорубку или измельчить блендером.
В приготовленную массу вбить яйца, влить молоко, всыпать муку, посолить и тщательно вымешать, чтобы не было комочков.
На смазанной растительным маслом сковороде из печеночной массы жарить блинчики по 4-5 минут с каждой стороны.
Взять еще теплый блинчик, смазать его сметанно-майонезным соусом и выложить на него овощную начинку, равномерно распределив ее по всей поверхности. Накрыть приготовленный блинчик следующим и продолжить собирать торт.
Готовый торт выдержать в течение 4-5 часов.
На заметку
Печень подойдет любая – куриная, индюшиная, телячья, говяжья или свиная.
Для начинки можно использовать морковь по-корейски, обжаренные грибы, тертый сыр.
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