На Буковині обміліло озеро, де щороку зимують кілька сотень лебедів: відео

На Буковині обміліло озеро, де щороку зимують кілька сотень лебедів: відео

Поглиблювати дно водойми вже взялася громада.

На Буковині обміліла водойма, де щороку зимують кілька сотень птахів. Усе через те, що торік там через повінь замулилися джерела, а цьогорічна засуха тільки погіршила ситуацію.

Як йдеться у випуску ТСН.Ранок, до цього озера лебеді прилітали на зимівлю щороку, починаючи ще з вісімдесятих років минулого століття. Там теплі підземні течії, а тому вода не замерзала навіть за лютих морозів.

Нині ж на озері бачили лише двох птахів. У громаді вже взялися рятувати водойму. Зокрема, поглиблюють дно. Повністю закінчити роботи обіцяють за тиждень-два.

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