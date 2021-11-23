Солянка м'ясна: класичний рецепт

Солянка — це суп, приготований на наваристому бульйоні, який може містити більше десятка м'ясних складників. Втім, солянка буває як м'ясна, так і рибна, і навіть грибна.

Наш сьогоднішній рецепт — солянка м'ясна збірна, страва, що посіла гідне місце не тільки в домашній кухні, а й у ресторанних меню. До речі, солянка стає особливо актуальною у зв'язку з низкою новорічних та різдвяних свят, що наближаються, бо це прекрасний спосіб використання м'ясної нарізки, яка залишилася після застілля.

Інгредієнти:

1 кг яловичини на кістці

200 г копченої грудинки

200 г шинки

200 г копченої ковбаси

200 г мисливських ковбасок

200 г сосисок

4-5 солоних огірків

2 цибулини

1 морква

1 банка маслин

2 столові ложки каперсів

1 лимон

3 л води

1 склянка розсолу

2 столові ложки томатної пасти

2 лаврові листи

8-10 горошин чорного перцю

4-5 горошин запашного перцю

сметана

зелень

рослинна олія

сіль

Приготування

Яловичину залити холодною водою та зварити бульйон, з додаванням цілої моркви та 1 цибулини. За 15 хвилин до готовності до бульйону додати лавровий лист та чорний і запашний перець горошком.

Готовий бульйон процідити, а м'ясо зняти з кістки та нарізати шматочками.

Цибулину, що залишилася, подрібнити, спасерувати на рослинній олії до прозорості, додати нарізані кубиками солоні огірки і тушкувати 7-10 хвилин. Потім додати томатну пасту, влити розсіл і прокип'ятити протягом 5-7 хвилин.

Окремо обсмажити нарізані ковбаски, копчену грудинку та шинку.

Проціджений бульйон довести до кипіння, додати овочеву суміш і проварити 5-10 хвилин, після чого додати варену яловичину та обсмажену копченину і варити ще 10 хвилин.

Наприкінці додати нарізані кружальцями сосиски, за необхідності посолити і варити 5-7 хвилин. Перед тим, як вимкнути вогонь, додати каперси.

Готовій солянці дати настоятися 15-20 хвилин.

При подачі до кожної тарілки покласти маслини, зелень, сметану та скибочку лимона.

На замітку

Бульйон при варінні не соліть, краще довести солянку до смаку в кінці приготування. Вона містить велику кількість копченини, солоні огірки, маслини, каперси, розсіл, тому із сіллю легко перестаратися.

Мариновані огірки для солянки не підходять, потрібні саме солоні.

Розсіл можете використовувати огірковий або від маслин.

Чим ширший асортимент м'ясного набору, тим смачнішою виходить солянка. М'ясо для неї підходить будь-яке — яловичина, телятина, свинина, гусак, качка, дичина, багато хто додає до солянки язик і солонину. Використовуйте кілька сортів ковбаси та копченини, у тому числі карбонад, буженину, балик, пастрому, копчені стегенця, салямі, сервелат.

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