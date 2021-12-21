В YUNA отреагировали на обиду Тины Кароль: "Странно было увидеть ее упреки"

Артистка была удивлена, что в этот раз оказалась только в одной номинации.

Генпродюсер украинской музыкальной премии YUNA Павел Шилько отреагировал на упреки певицы Тины Кароль, что ее творчество недооценили.

Как известно, на YUNA-2022 звезду номинировали только в одной категории "Лучшая исполнительница". Шилько объяснил, почему, к примеру, выступление артистки на фестивале Atlas Weekend не оказалось в номинации "Лучшее концертное шоу".

2015-го года Тина Кароль получила награду как "Исполнительница года"

"Ответ на этот вопрос содержится в открытом источнике – регламенте нашей премии, который можно прочитать на официальном сайте YUNA. Один из пунктов раздела 3, посвященный номинации "Лучшее концертное шоу", гласит: "В категории могут быть номинированы сольные (не фестивальные) музыкальные концерты и шоу украинских артистов, которые состоялись в период, указанный в пункте 2, и на которые осуществлялась продажа билетов". Шоу Тины было частью фестиваля Atlas Weekend и проходило в бесплатный день, поэтому, согласно нашим правилам, не может претендовать на победу в этой номинации", — сказал генпродюсер премии в комментарии "КП" в Украине".

Кроме того, Шилько подчеркнул, что премия никогда не обделяла Тину вниманием. И даже в этом году артистка получила самую престижную награду "За особые достижения в музыке".

Павел Шилько / instagram.com/yunaawards

"Тина Кароль – 6-кратная победительница YUNA, которая получила также самую престижную награду "За особые достижения в музыке" в этом году на нашей 10-й церемонии. Поэтому мне очень странно было увидеть ее упреки в дефиците внимания со стороны нашей премии. Кроме того, ее попадание в номинацию "Лучшая исполнительница" в этом году – это признание значения той большой работы, которую она проделала за 2021 год", — пояснил Шилько.

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