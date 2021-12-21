В Украине выросла стоимость яиц: в чем причина удорожания

В Украине снижается производство яиц.

По данным Госстата, производство яиц в Украине сократилось на 14%. Подобная ситуация повлияла и на цены.

Почему так произошло накануне праздников и изменится ли ситуация, рассказали в Сніданку з 1+1.

Фермер Максим Семочкин уже три года с семьей хозяйствует. По его словам, основная причина удорожания яиц и уменьшения их производства – это снижение мощностей крупных производителей. "За год на 25% потеряли мощности. Это очень влиятельно на объем яйца. Кроме того, яйцо в себестоимости очень выросло", – пояснил он.

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На цены в фермерских хозяйствах влияет и сезонность. Зимой именно домашние куры обычно несут меньше яиц. Если же говорить о масштабах промышленных, то за 11 месяцев 2021 года производство яиц в Украине сократилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Экономист Олег Пендзин говорит, что первая причина – это падение спроса на украинские яйца из Европы: "Привело к тому, что у нас произошло сокращение производства. Кроме этого, растет цена на энергоносители. Именно это делает себестоимость производства больше".

Производство яиц сократилось: в чем причина и как это отразится на цене

Другая причина – цены на зерновые. "Да, в полтора раза выросла цена на кукурузу. А 60% стоимости яйца — это кукуруза. В настоящее время на украинском рынке дефицита яиц не чувствуется. Впрочем, если сохранится такое падение объемов производства, то у нас может появиться основа для роста цены на кукурузу. яйца", — подчеркнул он.

Пока надеяться на падение цен на яйца причин рассчитывать нет. Впрочем, традиционно они могут подешеветь поближе к весне.

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